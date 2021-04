Sechsjähriger Bub in Zirl von Auto erfasst und verletzt

Das Kind wurde in die Klinik Innsbruck gebracht.

Zirl – Am Freitag gegen 11.50 Uhr fuhr ein 79-Jähriger mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in Zirl in südwestliche Richtung. Plötzlich lief ein sechsjähriger Bub von links auf die Fahrbahn. Der Lenker machte sofort eine Vollbremsung, konnte aber nicht mehr rechtzeitig stehen bleiben und touchierte das Kind mit seinem Wagen.