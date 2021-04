Vertrauen in EU so hoch wie lange nicht, Österreicher skeptischer

Brüssel – Das Vertrauen der Europäer in die Europäische Union ist trotz Problemen bei der Impfstoffbeschaffung so hoch wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage mit rund 27.000 Teilnehmern hervor. Demnach vertrauen 49 Prozent der befragten Bürger der EU – ein Zuwachs um sechs Prozentpunkte im Vergleich zum Sommer 2020 und der höchste Wert seit Frühjahr 2008.

Insgesamt sagte in 20 der 27 EU-Staaten die Mehrheit der Befragten, dass sie der EU vertraue. Die höchsten Werte wurden laut Umfrage in Portugal (78 Prozent) und in Irland (74 Prozent) verzeichnet. In Österreich lag der Wert mit 41 Prozent deutlich unter dem EU-Durchschnitt – nur in Frankreich, Zypern (beide 39 Prozent) und Griechenland (37 Prozent) war er noch niedriger.