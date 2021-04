UEFA-Präsident Ceferin droht Clubs der Super League weiter mit Ausschluss

Wien - UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat den verbliebenen Mitgründern der Super League erneut mit einem Ausschluss von künftigen Europacup-Wettbewerben gedroht. "Wer in Zukunft weiterhin an einer Super-League-Firma beteiligt ist, wird nicht in UEFA-Wettbewerben spielen können", sagte der Chef der Europäischen Fußball-Union dem Nachrichtenmagazin "Spiegel".