Frau in Neulengbach getötet : Psychiatrisches Gutachten beauftragt

Neulengbach, St. Pölten – Nach der Auffindung einer toten 64-Jährigen am Donnerstag in einer Wohnung in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land) sind laut Polizei die Tatwaffen - ein Maurerfäustel und ein Messer - sichergestellt worden. Der Lebensgefährte soll die Frau bereits am Mittwoch getötet und sich dann selbst verletzt haben. Der 65-Jährige wurde operiert und befand sich am Freitag weiter im Spital. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat ein psychiatrisches Gutachten beauftragt, sagte ein Sprecher.

Der Mann soll sich selbst Verletzungen am Kopf, am Hals, an Unterarmen und Beinen zugefügt haben. Er wurde am Donnerstag festgenommen und ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Nach einer Operation befand sich der österreichische Staatsbürger am Freitag weiterhin in ärztlicher Behandlung. Er wurde in die geschlossene Abteilung des Universitätsklinikums Krems gebracht. (APA)