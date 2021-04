Lisa Hauser, Manuel Feller & Co.: Das sind Tirols Sportler des Jahres

Innsbruck ‒ Kam der April, kam auch die Tiroler Sportlergala samt Landesehrung der diversen Meister. Jahr für Jahr war das so. Bis Corona aufkreuzte und nicht zuletzt liebgewordene Traditionen in Geiselhaft nahm. 2020 war ein Sportjahr geprägt von Absagen, Verschiebungen und Lockdowns. Ein Jahr des Improvisierens, des Nichtunterkriegenlassens, des Durchhaltens.

Ein Jahr der Verbote, der geschlossenen Sportstätten und einer über weite Strecken ausgesperrten Fanszene. Auch wenn sich daran bis zum heutigen Tag nichts Wesentliches verändert hat, ging es weiter. Wenn auch nicht für jeden und überall. Und doch stehen am Ende eines ganz besonderen Sportjahres Glanzleistungen, die es in bester Tradition auszuzeichnen gilt.

Und weil die Festlichter am Freitagabend im Congress Innsbruck wie bereits vor einem Jahr nicht angingen, schlüpften die Sportlerwahl-Initiatoren Tiroler Tageszeitung und ORF Tirol kurzerhand in die Speditionsrolle und lieferten die „Viktors“ gewissermaßen frei Haus.

Was das Trio vereint? Mit seinem ersten Weltcupsieg in Flachau und der Krönung zum Märchenprinzen sorgten Feller so wie Lamparter mit seinen beiden WM-Goldenen in Pokljuka und Kammerlander mit dem Einzeltitel bei der Heim-WM in Umhausen im Kalenderjahr 2021 für sportive Meilensteine – ein Versprechen für die nächste Wahl.