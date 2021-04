Zwei Männer bei Arbeitsunfällen in Ebbs und Baumkirchen verletzt

Symbolfoto. © APA/JAKOB GRUBER

Ebbs, Baumkirchen – Nach Arbeitsunfällen in Ebbs und Baumkirchen mussten am Freitag zwei Männer in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Ein 23-Jähriger wollte auf einem Firmengelände in Ebbs am Freitagvormittag einen Stapel Stahlplatten, der an eine Lkw-Anhängerwand angelehnt war, sichern. Doch es gelang ihm nicht. Der Österreicher wurde von dem umfallenden Stapel zu Boden gedrückt und eingeklemmt. Der Mann wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.