Transgender-Aktivistin Jenner will Kaliforniens Gouverneurin werden

Los Angeles – Die Transgender-Aktivistin Caitlyn Jenner will Gouverneurin von Kalifornien werden. "Ich bin dabei!" erklärte die 71-jährige Republikanerin, die zum Kardashian-Familienclan gehört, am Freitag. "Ich bin erwiesenermaßen eine Siegerin und die einzige Außenseiterin, die der katastrophalen Amtszeit von Gavin Newsom als Gouverneur ein Ende setzen kann." Newsom ist Demokrat.

Die nächsten Gouverneurswahlen in dem US-Westküstenstaat würden regulär im Herbst 2022 stattfinden. Es gibt aber Bemühungen, den durch seine Corona-Politik teilweise in die Kritik geratenen Newsom durch erzwungene Neuwahlen aus dem Amt zu drängen. In dem Bundesstaat haben es mit den Schauspielern Ronald Reagan und Arnold Schwarzenegger in der Vergangenheit bereits Prominente ins Amt des Gouverneurs geschafft.