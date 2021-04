„A Teacher“ auf Disney+: Eine verhängnisvolle Schul-Affäre

Innsbruck – Der pädagogische Eros ist kein zeitgemäßes Konzept mehr. Die neue Mini-Serie „A Teacher“ dreht sich jedoch genau darum. Die Englischlehrerin Mrs. Wilson und ihr Schüler Eric beginnen eine Affäre. Er ist 17 und im letzten Jahr der Highschool, also quasi Maturant. Sie: verheiratet und Anfang 30. Der Disney-Konzern, der mit „A Teacher“ seine „Star“-Streaming-Schiene für Erwachsene mit frischem Inhalt belebt, nennt ihr Verhältnis „predatory relationship“. Erzählt ist die Geschichte aus der Innensicht der Figuren, Moral spielt also – zunächst – keine Hauptrolle, zumal hier nicht von einem männlichen Lehrer und einer Schülerin erzählt wird. Bei ihrem US-Start im Herbst wurde die Serie dennoch hauptsächlich im Kontext von Missbrauch diskutiert.

Kate Mara – in „House of Cards“ auf der anderen Seite einer fatalen Affäre mit der Macht – brilliert als Pädagogin, die dem Reiz des Tabus nicht widerstehen kann. In der Einstiegsszene lernen wir sie auf unmissverständliche Weise kennen, als sie im Supermarkt einen Lippenstift mitgehen lässt. Nick Robinson ist als beliebter, vaterloser Sportkapitän umgeben von pubertierenden Teenagern nicht ganz so spannend. Glücklicherweise ist das sattsam bekannte US-Highschool-Setting hier recht dezent inszeniert.