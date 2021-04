Familiäre Missstände durch Corona: Mehr Fälle für die Tiroler Kinder- und Jugendhilfe

Innsbruck – Die Innsbrucker Kinder- und Jugendhilfe schlägt Alarm: Die Anzahl der Gefährdungsmeldungen ist 2020 während und wohl auch durch die Covid-Pandemie um 37 Prozent gestiegen. In den meisten Fällen waren es Polizisten, Nachbarn, Lehrer, Ärzte und Mitarbeiter von Sozialeinrichtungen, die die Kinder- und Jugendhilfe auf vermeintliche Missstände in Familien aufmerksam machten. Auf diese Weise gingen 1203 Gefährdungsmeldungen bei der Kinder- und Jugendhilfe in der Ing.-Etzel-Straße ein. Jede einzelne Information wurde in der Folge vom psychologischen Dienst und den Mitarbeitern des Amtes überprüft. „In 100 Fällen lag eine Gefährdung von Kindern oder Jugendlichen durch Misshandlung, Gewalt oder Quälen vor, in 51 Fällen durch Vernachlässigung. In beiden Kategorien wurde gegenüber 2019 ein Anstieg registriert“, beschreibt Raphael Hölbling, seit Jänner neuer Leiter der Kinder- und Jugendhilfe. Das Ergebnis: „In 351 Fällen stellten wir Gefährdungen auf andere Weise fest, in 318 Fällen lag keine erhebliche Gefährdung vor, es besteht aber Unterstützungsbedarf.“ 378 Gefährdungsmeldungen erwiesen sich als substanzlos.