Erfolgreich und beliebt – alle neune für Behindertensportler „Viktor“ Falch

St. Anton – Martin Falch ist Behindertensportler des Jahres 2020. Wer sonst, möchte man fast meinen, wenn man seine stolze Trophäensammlung in seinem neuen Heim in St. Anton betrachtet. Unfassbare neun „Viktors“ stehen da in Reih und Glied. Die Auszeichnung als Tirols Behindertensportler des Jahres sei für ihn nie zur Gewohnheit geworden. „Vielmehr ist es jedes Mal ein erhebendes und stolzes Gefühl“, sagt Falch. Und räumt ein: „Hätte ich meinen Unfall mit dem Verlust des Unterschenkels nicht gehabt, würde wohl keine dieser tollen Trophäen hier stehen.“

18 Medaillen, davon acht in Gold, gewann er in seiner bisherigen Karriere. Und die ist noch nicht zu Ende. 2021 wäre der Aquathlon und Cross Triathlon „Almere“ in Amsterdam sein Ziel neben kleineren Bewerben. Dazu drücken ihm seine Familie mit Lebensgefährtin Ursula, eine Physiotherapeutin im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil, und die gemeinsamen Kinder Valentina (7) und Julian (neun Monate) sowie Arvid (22) ebenso die Daumen wie die Eltern, Schwester Simone und Bruder Rainer. Dass die Überreichung im glanzvollen Ambiente der Dogana zum zweiten Mal wegen Corona ausfällt, bedauere er zwar. „Aber so komme ich einmal in den Genuss längerer persönlicher Gespräche mit den Reportern der TT und des ORF. Dafür ist sonst meist keine Zeit.“