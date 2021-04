WSG-Coach Silberberger: „Ich kann die Leine auch anziehen“

Wattens – Was gut ist, soll man nicht verändern. Seit Sommer 2013 hält Thommy Silberberger mit dem Durchmarsch von der Regionalliga bis in die Bundesliga, dem Fast-Abstieg in der Vorsaison und dem sensationellen Einzug ins Meister-Play-off das Heft des Handelns in der Kristallweltenmetropole in seiner Hand. Folglich wird der WSG-Trainer auch in der kommenden Saison aller Voraussicht nach und insofern kein Mega-Angebot aus dem Ausland kommt, Thomas Silberberger heißen.