„Die Liebe wird siegen“

Eisenstadt – Sie ist so etwas wie die „gute Nachricht“ im heimischen Musikbusiness, nennt sich die Mayerin und ist nun zum zweiten Mal nach 2019 für den Amadeus, Österreichs wichtigsten Musikpreis, nominiert. „Ich freue mich irrsinnig“, meint die Liedermacherin aus dem Burgenland, die mit ihrem letzten Album „Libellen“ im Jahr 2020 die heimischen Charts eroberte und sich seit diesem Zeitpunkt in der obersten Musiker-Liga etabliert hat.

Ihre Musik klingt eigentlich so gar nicht nach Schlager, auch wenn sie erneut in jener Kategorie nominiert ist, welche sie schon 2019 für sich entscheiden konnte. „Ich bin niemand, der in Schubladen denkt, und vielleicht passe ich auch deshalb in keine klassische hinein.“

In den Regionalradios laufen momentan zeitgleich 13 verschiedene Singles rauf und runter – rekordverdächtig. So etwas sorgt für zusätzliche Motivation. „Im Mai gibt es eine neue Single, und auch am nächsten Album schreibe ich derzeit fleißig“, meint die Mutter zweier Kinder plus „Bonussohn“, die sich mit ihrem lebensbejahenden Dialekt-Pop in relativ kurzer Zeit zu einer der erfolgreichsten Interpretinnen Österreichs gemausert hat.