Neue Leitung für amg-tirol: Geschäftsübergabe bei der Arbeitsmarktförderung

Innsbruck – Mit 40 MitarbeiterInnen setzt die amg-tirol für die Gesellschafter Land Tirol, Arbeiterkammer Tirol und Wirtschaftskammer Tirol sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice Tirol arbeitsmarktpolitische Projekte wie die in letzter Zeit nur allzu oft thematisierten Arbeitsstiftungen um. Dazu befinden sich unter dem Dach der amg-tirol auch die Bildungs- und Berufsberatung, der Beschäftigungspakt Tirol sowie das Ausbildnerforum Tirol.

Nach 16-jähriger Geschäftsführung der amg-tirol trat Maria Steibl mit Mitte April in den Ruhestand. Ihre Nachfolge übernimmt Bernadette Kendlbacher, die zuvor in verschiedenen Funktionen beim Österreichischen Gewerkschaftsbund und bei der Arbeiterkammer tätig war. Neo-Geschäftsführerin Kendlbacher will „Menschen weiter bei Orientierung und Qualifizierung in Zeiten wirtschaftlichen Wandels unterstützen“. (fell)