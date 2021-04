Widmann: „Früher waren die Autofahrer nicht so gestresst wie heute“

Widmann: Dass Leute ohne oder nicht mit der entsprechenden Lenkerberechtigung Auto fahren, passiert leider gar nicht so selten. Es sind fast 1000 Tiroler pro Jahr. Einige haben z. B. den Führerschein A, aber nicht B, und fahren Auto, andere haben gar keinen Führerschein. Als Polizei können wir solche Fälle nur per Zufall bei Kontrollen herausfischen.

Widmann: Die Belastung für die Bevölkerung ist hier wirklich immens. Allein über den Brennerkorridor rollten 2019 2,5 Mio. Lkw, um die Jahrtausendwende waren es noch um die 1,5 Mio. Als Verkehrspolizei können wir dem Transit nur mit guter Umsetzung geltender Maßnahmen entgegensteuern. Das war mir immer wichtig. Wir haben in Tirol eine sehr hohe Kontrolldichte, wir sind technisch gut ausgestattet. Seitens der Frächter wurden wir dafür oft hart kritisiert, es hieß, wir würden sie sekkieren. Fakt ist, dass wir zumindest dafür gesorgt haben, dass Lkw in einem schlechtem Zustand von den Straßen verschwunden sind. Die so genannten „rollenden Bomben“ sind weg. Es hat sich in Europa herumgesprochen, dass wir hier streng kontrollieren.