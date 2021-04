„Coded Bias“: Pflichtstück für jeden, der online unterwegs ist

Innsbruck – Es kann sein, dass dem Betrachter der Kopf schwirrt ob all der Info-Dichte in der neuen Netflix-Doku „Vorprogrammierte Diskriminierung“. Dem potenziellen Kopfweh sollte man sich dennoch aussetzen. Das 85-Minuten-Werk aus den USA, „Coded Bias“ im englischen Original, ist schlicht ein Pflichtstück. Zumindest für all jene, die routinemäßig online gehen, via Smartphone oder Computer.