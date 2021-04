Rege Bauarbeiten in Sölden: „Sinnlos ohne offene Grenze“

Am Ortseingang steht ein Kran (l.) – wie auch am Crosspoint in Hochgurgl (r. o.). Das „Edelweiß“ von Lukas Scheiber (mit Vater KR Ernst Scheiber) bleibt zu.

Sölden, Obergurgl – Wer derzeit nach Sölden hineinfährt, dessen Augen richten sich nicht nur an den Gipfeln, sondern auch an Kränen himmelwärts. „Ja“, beschreibt Bürgermeister Ernst Schöpf die Bautätigkeit, „man ist recht rege.“ Eine ganze Seite füllen die aktuellen Bauvorhaben in der Ötztaler Tourismus-Gemeinde. Und es sei „absolut überraschend“, dass so viel gebaut werde. Man hatte nach der abgebrochenen Wintersaison im Vorjahr eher mit einer Investitionsklemme gerechnet.