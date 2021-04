Der Campingurlaub boomt auch in Tirol, Wohnmobile sind ausverkauft

Schon 2020 legten in Österreich die Neuzulassungen bei Wohnmobilen mit 75 Prozent mehr als im Vorjahr kräftig zu. Ein großer deutscher Wohnmobilanbieter liefert erst wieder 2022 aus.

Dass in Zeiten der Pandemie der Trend zum Camping weiter wächst, ist sich Florian Phleps, Geschäftsführer der Tirol Werbung, sicher. „Wir haben bereits in der vergangenen Sommersaison gespürt, dass Motive wie Freiheit und Natur aufgrund der Corona-Pandemie deutlich an Bedeutung gewonnen haben. Deshalb gehen wir davon aus, dass sich das Thema Camping zunehmender Beliebtheit erfreut – insbesondere weil sich Kontakte dabei leicht reduzieren und Abstände einfach einhalten lassen.“