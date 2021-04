Polizei löste Outdoor-Party mit 150 bis 200 Gästen in Ampass auf

Ampass – Eine Outdoor-Party mit rund 150 bis 200 Gästen hat die Polizei am Samstagabend in Ampass aufgelöst. Gegen 22 Uhr erfuhren die Beamten in Neu-Arzl und Hall von dem Fest am südlichen Innufer, sie rückten mit acht Streifen aus. Als die Feiernden die Polizei sahen, ergriff ein Großteil davon zu Fuß oder mit Fahrrädern die Flucht. Einige konnten dennoch angehalten und kontrolliert werden, sie werden wegen diverser Übertretungen nach dem Covid-Schutzmaßnahmengesetz angezeigt.