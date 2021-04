Zwei Tote und fünf Verletzte bei Geisterfahrer-Unfall auf A1 bei St. Pölten

St. Pölten – Zwei Pkw-Insassen sind bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Westautobahn (A1) bei St. Pölten-Süd ums Leben gekommen. Fünf Personen wurden teilweise schwer verletzt, teilte die Feuerwehr St. Pölten-Stadt mit. Zwei Autos stießen zusammen, wobei eines als Geisterfahrer unterwegs gewesen sein soll, wie die Polizei am Nachmittag auf APA-Anfrage mitteilte.