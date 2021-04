Frau rammte in Wien Lebenspartner Küchenmesser in die Brust

Wien – Eine 57-Jährige hat in der Nacht auf Sonntag ihrem langjährigen Lebensgefährten (63) in betrunkenem Zustand ein Messer in die Brust gerammt. Der Mann verlor recht viel Blut, war beim Eintreffen der Einsatzkräfte aber ansprechbar und kam schwer verletzt ins Spital. Er befand sich nicht in Lebensgefahr, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak. Die Frau, sie hatte rund zwei Promille, wurde festgenommen.

Umstände und Auslöser der Tat, die sich in der Wohnung des amtsbekanntes Paars in der Brigittenau zutrug, blieben vorerst im Dunkeln. Die 57-Jährige verständigte nach der Tat eine Verwandte, diese alarmierte die Rettung. In einer ersten Befragung noch in der Nacht zeigte die Beschuldigte Erinnerungslücken, sie sollte am Sonntag genauer einvernommen werden.