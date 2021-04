Betrug im Netz: Tiroler verlor fast 77.000 Euro an vermeintliche US-Soldatin

Innsbruck – Ein 27-jähriger Tiroler, der Anfang März einer vermeintlichen Soldatin in sozialen Medien Glauben schenkte, hat 76.740 Euro verloren. Wie die Polizei berichtet, wurden dem Mann immer wieder neue Überweisungen aufgetragen. Im Gegenzug sollte ihm ein Gesamtlohn von 100.000 US-Dollar zustehen.

Die Betrugsmasche im Detail: Die vermeintliche US-Soldatin, die den Mann kontaktierte, stellte sich als Mary Lansberry vor. Von Berufs wegen trage sie das Pseudonym Elena Sulivane. Die Soldatin befinde sich im Syrien-Einsatz und habe bei einem Einsatz einen wertvollen Fund gemacht. Deshalb sei ihr ein Finderlohn in der Höhe von 850.000 US-Dollar in bar ausbezahlt worden. Da sie keine Verwandten oder Angehörigen habe, solle der 27-Jährige das Geld in Österreich verwahren.