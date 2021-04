82 Tote und 110 Verletzte bei Brand auf Corona-Station in irakischem Spital

Bagdad – Mindestens 82 Menschen sind durch einen Brand auf der Corona-Station eines Krankenhauses in Bagdad nach offiziellen Angaben gestorben. Weitere 110 Menschen wurden bei dem Unglück in der irakischen Hauptstadt verletzt, teilte das Innenministerium der staatlichen Agentur INA zufolge am Sonntag mit. Wie es zum Feuer im Al-Khatib-Krankenhaus im Süden von Bagdad kam, war zunächst unklar.