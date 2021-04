Leader Salzburg zurück auf Siegerstraße, Neo-Dritter Sturm Graz überholte den LASK

Sturm Graz hat mit dem ersten Sieg über den LASK seit zwei Jahren den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Steirer setzten sich am Sonntag im eigenen Stadion mit 3:1 (2:0) durch und überholten die nun einen Punkt dahinterliegenden Linzer in der Meistergruppe. Die Oberösterreicher blieben zum dritten Mal in Folge sieglos, doch schon am Mittwoch bietet sich bei wechselndem Heimrecht in Pasching die Chance zur Revanche.