Zwei Verletzte bei Zusammenstoß von E-Scooter und Fahrrad im Rapoldipark

Innsbruck – Im Rapoldipark in Innsbruck ist am Sonntagnachmittag ein E-Scooter-Fahrer (29) mit einer Radfahrerin (82) zusammengestoßen. Die beiden stürzten zu Boden und mussten mit Verletzungen in die Klinik gebracht werden. Zur Kollision war es gegen 13.40 Uhr auf dem Rad/Fußweg gekommen. In einem Kreuzungsbereich dürften sich die beiden übersehen haben und prallten schließlich gegeneinander. (TT.com)