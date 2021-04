Baumpaten sollen Tanne ins Stubaital zurückbringen

Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Waldaufseher der Gemeinde Fulpmes. Der Start ist für Herbst 2021 geplant. Zunächst werden in einer wildsicheren Fläche Tannensetzlinge mit weiteren standortangepassten Mischbaumarten in Gruppen gepflanzt. Ziel ist, es Mutterbäume für die nächsten Generationen zu schaffen und somit die Tanne in ihrer natürlichen Waldgesellschaft wieder einzubringen. Unterstützen kann man das Projekt durch eine Baumpatenschaft (19 Euro) über die aktuelle Crowdfunding-Kampagne der Jungunternehmer. (TT)