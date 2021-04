Die Galtürer stimmten für Hallenbad: „Ein klarer Auftrag"

Galtür – Wenn es um das kommunale Hallenbad geht, ticken die Uhren im Silvrettadorf etwas anders als kürzlich bei der Volksbefragung zum Wörgler Wave: Nicht 27 Prozent wie in Wörgl, sondern 81 Prozent der Wahlberechtigten gaben in Galtür am Sonntag ihre Stimmzettel ab.

„Für unseren Gemeinderat bedeutet dieses eindeutige Ergebnis einen klaren Auftrag“, hob Bürgermeister Toni Mattle hervor. Bei dem Gespräch mit dabei waren Mitglieder der Initiativgruppe „Zukunft Galtür“, die per Petition die Volksbefragung gefordert hatte. Das vorliegende Konzept bzw. die Investitionspläne für Erhalt und Modernisierung des Bades (drei Mio. Euro) sollen zügig umgesetzt werden, sagte Mattle. Am Areal des Sport- und Kulturzentrums soll ein 180-Betten-Hotel entstehen. Der Investor Jufa-Gruppe (Jugend- und Familienhotels mit 50 Standorten in Österreich, Deutschland, Ungarn und Liechtenstein) soll rund zwölf Mio. Euro in das Projekt stecken. Das Hallenbad-Defizit von bis zu 300.000 Euro jährlich werde „mit dem Baurechtzins, Benutzungsentgelten, Synergieeffekten und Bewirtung reduziert“, erläuterte der Bürgermeister.