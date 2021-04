„Ich habe mich aus Angst gefügt“: Haftstrafe für Tiroler wegen Missbrauch an Stieftöchtern

Innsbruck – Spät, aber doch musste sich ein Unterländer am Freitag wegen schwerer Sexualdelikte am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Der heute 45-Jährige soll laut Anklage Anfang der 2000er-Jahre seine damals minderjährigen Stieftöchter sexuell missbraucht, eine der beiden auch vergewaltigt haben.

Das jüngere der Opfer, inzwischen 28 Jahre alt, hatte es anders in Erinnerung. Bei der kontradiktorischen Einvernahme schildert sie, dass am Anfang „harmlose Aussagen“ standen. „Er meinte, dass mit der Zeit eine schöne Frau aus mir wird. Dann hat er mich gefragt, ob wir nicht etwas ausprobieren wollen, ob er mich untenrum anfassen soll.“ Sie habe Nein gesagt, er es dabei belassen. Vorerst. „Dann hat er mich abends aus dem Bett geholt.“ Der Stiefvater habe ihr zu verstehen gegeben, dass sie leise sein soll. „Wir gingen ins Wohnzimmer.“ Sie habe sich auf die ausgezogene Schlafcouch setzen müssen, er legte sich daneben. „Nur in Unterhose. Und wollte, dass ich bei ihm was tue.“ Das Mädchen erklärte, gezögert zu haben, bis sich der Stiefvater ganz entkleidete, sie bei den Haaren packte und zu sich zog.