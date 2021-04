TT-Leitartikel zur Lage an Universitäten: Alma Mater Corona

Das Corona-bedingte Dilemma an den heimischen Universitäten findet in der aktuellen Öffnungsdebatte kaum Berücksichtigung. Es wird schlicht in den Hintergrund gedrängt, weil die Studierenden nicht wie die großteils minderjährigen Schüler betreut werden müssen und sich in den vergangenen Wochen nun einmal alles auf die Schulen konzentriert hat.