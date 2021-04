Wenn man das österreichische Fußball-Herz irgendwo verorten will, kommt man am 14. Wiener Gemeindebezirk nicht vorbei. Durch die Adern vieler Bewohner fließt in Hütteldorf grün-weißes Blut, das Vereinslogo ist im „Grätzl“ allgegenwärtig, egal ob in Graffiti- oder Sticker-Form.