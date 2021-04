Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision auf L248 in Imst

Imst – Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der L248 in Imst wurden am Montagvormittag ein 18-Jähriger und ein 42-Jähriger unbestimmten Grades verletzt. Der Fahranfänger war mit seinem Pkw von der Industriezone kommend in Richtung Bahnhof unterwegs und beschloss, auf der Straße zu wenden. Der nachkommende 42-Jährige konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte mit seinem Fahrzeug in die Seite des anderen Autos.