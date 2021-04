Vor den Augen der Familie: 66-Jähriger stürzte beim Wandern in Bayern in den Tod

Oberaudorf – Bei einem Bergunfall ist am Wildbarren in Oberbayern ein 66-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war am Sonntagnachmittag bei Oberaudorf mit Frau und Sohn auf dem Rückweg vom Gipfel des 1448 Meter hohen Bergs, als er aus ungeklärter Ursache einen steilen Hang rund 80 Meter tief hinunterstürzte, wie die Polizei in Rosenheim mitteilte.