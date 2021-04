Leichtes Erdbeben am Montagabend in Trins

Trins – Rund vier Kilometer südwestlich von Steinach am Brenner hat sich Montagabend ein leichtes Erdbeben ereignet. Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 1,4 und wurden in der Gemeinde Trins von einigen Personen schwach verspürt. Schäden an Gebäuden waren bei dieser Stärke nicht zu erwarten.