Zwei Verletzte bei Schüssen an College im britischen Crawley

Crawley – Bei einem Vorfall an einem College im südenglischen Crawley sind nach Polizeiangaben zwei Menschen leicht verletzt worden. Man habe am Nachmittag „Berichte über Schüsse“ am Crawley College erhalten und vor Ort einen 18 Jahre alten Mann festgenommen, teilte die Sussex Police am Montag mit. Dabei seien eine Schusswaffe und ein Messer sichergestellt worden.