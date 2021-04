Abstimmung im Gemeinderat: Grüne hoffen auf Einlenken für Wave

Geht der Antrag der Stadtrates am Donnerstag durch, wird das Wave Ende August für immer schließen.

Wörgl – Die Hoffnung stirbt zuletzt, bei den Grünen erweist sie sich als besonders langlebig. Am Donnerstag soll der Wörgler Gemeinderat über die Schließung des Wave abstimmen. Durch die Mehrheit (13/21) der Fraktionen von BM Hedi Wechner (Liste Wechner) und VBM Mario Wiechenthaler (Freiheitliche Wörgler Liste) dürfte das Ende des sanierungsbedürftigen Bades gewiss sein. Doch die Grünen hoffen, dass Mandatare einlenken. Immerhin habe die FPÖ in der Dezember-Landtagssitzung selber gefordert, alle Optionen für das Regionalbad auszuloten.

Am Donnerstag wollen die Wörgler Grünen per Dringlichkeitsantrag eine „Nachdenkpause“ erwirken, um offene Fragen zu klären. Darunter fallen der Finanzaufwand für Sanierungsvarianten sowie die Option der Beteiligung von Bund, Land, TVB und Gemeinden. GR Catarina Becherstorfer: „Wesentlich wäre zu wissen, was priorisiert saniert werden müsste.“