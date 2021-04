Auffahrunfall vor Baustellen-Ampel in Kundl: Lenker verletzt

Kundl – Auf der Tiroler Straße (B171) in Kundl wird der Verkehr derzeit an einer Baustelle mit einer Ampel geregelt. Als diese am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf Rot stand, hielt ein 55-Jähriger seinen Wagen an. Ein Autolenker, der hinter ihm herannahte, bemerkte dies zu spät. Der 23-Jährige konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Pkw auf. Dieser wurde auf einen abgestellten Lkw geschoben.