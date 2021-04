Diözese Innsbruck zeichnete Tiroler Persönlichkeiten aus

Innsbruck – Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes im Dom zu St. Jakob in Innsbruck zeichnete Diözesanbischof Hermann Glettler ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Dekanaten Axams, Hall, Innsbruck, Matrei am Brenner, Schwaz und Wilten-Land aus. „Erneuerung der Kirche gibt es nur in Verbindung mit Christus“, sagte Bischof Hermann Glettler in seiner Predigt beim Gottesdienst und verwies in Erinnerung an den 500. Geburtstag des Diözesanpatrons Petrus Canisius auf dessen Bemühen, die Kirche zu reformieren. Auch die Geehrten hätten ihr Talent in diesen Dienst gestellt.