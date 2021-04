Zweijähriger saß am offenen Fenster im zweiten Stock, Vater schlief

Vöcklamarkt – Eine Anrainerin hat am Montag in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) einen Zweijährigen am offenen Fenster im zweiten Stock sitzen sehen. Der Bub lehnte sich mehrmals hinaus und drohte auf den Asphalt zu stürzen. Da rief die Frau die Polizei. Der Bub und seine vierjährige Schwester waren mit ihrem Vater in der Wohnung, nachdem die Mutter diese um 16.30 Uhr verlassen hatte. Der 26-Jährige hatte zuvor mehrere Flaschen Bier getrunken, legte sich im Schlafzimmer hin und schlief ein.