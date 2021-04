Wieder mehr als 300.000 Neuinfektionen in Indien, hohe Dunkelziffer vermutet

In stark betroffenen Städten in Indien wurden die Leichen in provisorischen Krematorien verbrannt.

Neu-Delhi – Indien meldet 323.144 Corona-Neuinfektionen und damit den sechsten Tag in Folge mehr als 300.000 neue Fälle binnen 24 Stunden. Allerdings verzeichnen die Gesundheitsbehörden damit zugleich einen leichten Rückgang zum Vortag, als mit 352.991 Neuinfektionen den fünften Tag in Folge ein weltweiter Höchstwert verzeichnet wurde. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 2771 auf 197.894.

Mitverantwortlich für die dramatische Lage könnte die neue Virus-Mutation B.1.617 sein, die neben Indien in 18 weiteren Ländern nachgewiesen wurde (in Österreich bisher nicht). Jüngsten Angaben zufolge macht B.1.617 in Indien mittlerweile rund 60 Prozent der Corona-Neuinfektionen aus. Die Mutation wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bisher als "von Interesse" eingestuft. Anders als die Varianten, die zuerst in Brasilien, Südafrika und Großbritannien entdeckt wurden, gilt B.1.617 bisher nicht als "besorgniserregend".