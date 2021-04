Arbeitslosigkeit in Österreich sinkt langsam, weiter Diskussion über Kurzarbeit

Wien – Auch diese Woche ist die Arbeitslosigkeit wieder zurückgegangen, aber nur um rund 3000 Personen. Damit waren 356.216 Menschen beim Arbeitsmarktservice arbeitslos gemeldet. In Schulungen befanden sich 77.380 Menschen, um 30 mehr als vor einer Woche, teilte das Arbeitsministerium am Dienstag mit. Da derzeit die Anmeldungen für April noch laufen, sei keine seriöse Prognose über die Kurzarbeit möglich. Jedenfalls aber gebe es schon intensive Diskussion über deren Fortführung.

So wichtig die Kurzarbeit während des Lockdowns und der Schließung ganzer Branchen auch war, würde eine Fortführung der aktuellen Form der Kurzarbeit nun bei der schrittweisen Öffnung der Wirtschaft die Konjunktur eher hemmen. Denn die großzügigen Regeln für die Kurzarbeit könnten auch zu Ineffizienzen am Arbeitsmarkt führen. Zugleich müssten aber in einzelnen Wirtschaftsbereichen die Unternehmen auch noch weiter mit Kurzarbeit unterstützt werden.