Flick dankt FC Bayern und schweigt in Mitteilung über Zukunft

Flicks Zukunft wird beim Deutschen Fußball-Bund erwartet. Er gilt als Nachfolger für DFB-Teamchef Joachim Löw, der im Sommer nach der Europameisterschaft aufhört. Flicks Vertrag endet nun am 30. Juni 2021. So lange ist auch die Zusammenarbeit von Co-Trainer Miroslav Klose in München vereinbart.