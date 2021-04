Dreharbeiten in Tirol: ORF und Netflix machen Aichners „Totenfrau" zur Serie

Autor Bernhard Auchner mit der "Totenfau" Anna Maria Mühe und Regisseur Nicolai Rhode. © monafilm/Barry Film/StephanBurchhardt

Zams – Ab 2014 entwickelte sich Bernhard Aichners Thrillertrilogie "Die Totenfrau" zum internationalen Bestseller. Das Geschehen um die Bestatterin Brünhilde Blum soll 2022 als Serie auf den Bildschirm kommen – als zweite Zusammenarbeit zwischen dem ORF und Netflix nach dem Erfolgsmodell "Freud". Nun ist der Startschuss für die Dreharbeiten gefallen.

Schon vergangene Woche wurde in Zams gedreht. Damals hüllte sich die Filmcrew noch in Schweigen, die TT berichtete. Gedreht werden die sechs Teile in Wien und in Tirol.

Anna Maria Mühe sucht als Bestatterin Blum nach dem Mord an ihrem Mann nach Antworten – und setzt zu einem Rachefeldzug an. In weiteren Rollen sind unter anderem Felix Klare, Robert Palfrader, Simon Schwarz und Gregor Bloéb vor der Kamera.

Regie führt Nicolai Rohde. Er ist auch Co-Autor der Drehbuchfassung auf Basis der in 16 Sprachen übersetzten Romane von Bernhard Aichner. "Ich freue mich besonders, dass wir ein solch tolles Ensemble-Cast für die Adaption von Bernhard Aichners fesselnder Geschichte gewinnen konnten. Blum wird die Zuschauer in ihren Bann ziehen, mit ihren bedingungslosen Handlungen und immer verfolgt von der Erinnerung an die eigene erschütternde Vergangenheit", sagt Rohde.

