Stark verweste Frauenleiche in Kufsteiner Wohnung gefunden

Kufstein – In Kufstein hat die Polizei Montagnachmittag in einer Wohnung eine stark verweste Frauenleiche gefunden. "Es gibt keinen Hinweis auf Fremdverschulden", hieß es seitens des Landeskriminalamtes nach Abschluss der Obduktion. Allerdings standen noch Vernehmungen aus. Bei der Frau soll es sich um eine 79-Jährige handeln, die in der Wohnung gewohnt hatte.