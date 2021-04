B1.1.7-E484K: Von Laer optimistisch, Variante in Tirol in Griff zu bekommen

Innsbruck – Die Innsbrucker Virologin Dorothee von Laer hat sich am Dienstag vorsichtig optimistisch gezeigt, die in Tirol vorkommende Virusvariante B1.1.7-E484K in den Griff zu bekommen. Der Schlüssel dafür liege beim Testen, einer konsequenten Kontaktnachverfolgung, Einhaltung der Quarantäne sowie beim Impfen. Wenn der relative Anteil der Mutation und die Infektionszahlen weiter sinken, könne aus ihrer Sicht Mitte Mai wie geplant geöffnet werden, sagte die Virologin.

Er gehe davon aus, dass Tirol "genau so wie jedes andere Bundesland am 19. Mai die Öffnungsschritte unternehmen wird", so der Landeschef. Mit einer Inzidenz von aktuell 197,1 läge man deutlich unter dem Wert von vor einer Woche mit 220. 109 Corona-Infizierte würden derzeit in den Spitälern behandelt, vor einer Woche waren es 128. Zudem nahm Platter einmal mehr auf die Lage auf den Intensivstationen Bezug. Über 180 Intensivbetten stünden in Tirol zur Verfügung, nur 33 seien momentan mit Corona-Patienten belegt. Im vergangenen Dezember seien es noch mehr als 80 gewesen, so der Landeschef. Er sei froh, dass man sich österreichweit darauf verständigt habe, die Lage in den Spitälern als "wichtigste Messlatte" zu sehen, betonte Platter: "Da haben wir seit Wochen eine absolut stabile Situation".