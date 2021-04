31-Jähriger stürzte bei Skitour in Scharnitz rund 100 Meter in den Tod

Scharnitz – Bei einer Skitour in Scharnitz ist am Montag ein 31-Jähriger ums Leben gekommen. Der Deutsche stürzte auf dem Weg zur Linderspitze rund 100 Meter in den Tod. Bereits in den frühen Abendstunden musste eine Suchaktion nach dem jungen Mann ergebnislos abgebrochen werden. Dienstagfrüh rückte schließlich der Polizeihubschrauber Libelle aus – dabei wurden am Gratanstieg zur nördlichen Linderspitze Tourenskier gesichtet. Wenig später wurde in der sogenannten Karwendel- bzw. Kirchlgrube die Leiche des Tourengehers gefunden. (TT.com)