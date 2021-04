Deutsche Regierung verurteilt Angriff auf Journalisten in Berlin

Berlin – Die deutsche Bundesregierung hat die Behinderung mehrerer Journalisten bei der Arbeit in der Nähe des Bundestags in Berlin scharf verurteilt. "Freie Berichterstattung, Freiheit des Rundfunks und der Presse, das sind in Deutschland grundgesetzlich garantierte Werte", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin.