Drei europäische Dokumentarfilmer in Burkina Faso von Terroristen getötet

Eine Patrouille von Sicherheitskräften in Burkina Faso. In dem Land sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige den Terrorgruppen IS oder Al-Kaida die Treue geschworen haben. Burkina Faso blieb lange von Attacken verschont, doch stieg ihre Zahl seit 2015 deutlich an.

© SIA KAMBOU