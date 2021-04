Zwei spanische Dokumentarfilmer bei Überfall in Burkina Faso getötet

Eine Patrouille von Sicherheitskräften in Burkina Faso. In dem Land sind bewaffnete Gruppen aktiv, von denen einige den Terrorgruppen IS oder Al-Kaida die Treue geschworen haben. Burkina Faso blieb lange von Attacken verschont, doch stieg ihre Zahl seit 2015 deutlich an.

Madrid – Zwei spanische Journalisten sind bei einem Überfall in Burkina Faso in Westafrika getötet worden. Die Leichen der beiden Männer seien geborgen worden, man warte allerdings auf die endgültige Identifizierung, sagte die spanische Außenministerin Arancha González Laya am Dienstag vor Journalisten in Madrid. Sie wolle deshalb die Namen der Ermordeten und weitere Details noch nicht bekanntgeben. Die Lage am Ort des Überfalls sei noch „sehr konfus“.