Zwei Männer in Vomp von Unbekanntem mit Messer bedroht

Vomp – Zwei Männer (25 und 22 Jahre alt) waren am Dienstagnachmittag in Vomp unterwegs, als sie gegen 17.20 Uhr plötzlich von einem unbekannten Mann ohne ersichtlichen Grund mit einem Messer bedroht wurden. Es kam laut Polizei zu einer kurzen, körperlichen Auseinandersetzung, worauf der unbekannte Täter davon rannte.

Eine Nahbereichsfahndung mehrerer Polizeistreifen unter Beteiligung des Einsatzkommandos Cobra verlief ohne Ergebnis. Die beiden Opfer der gefährlichen Drohung wurden am Polizeiposten in Schwaz einvernommen, die Fahndung durch die Streifen wurde in den frühen Abendstunden fortgesetzt. Es gibt bisher keine Hinweise auf den vermeintlichen Täter. (TT.com)