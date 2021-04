Ein gemischtes Doppel übernimmt das Ruder bei Klangspuren Schwaz

Partnerschaftlich ist der Gesamtansatz der neuen Intendanz. „Es war höchste Zeit für eine Frau an der Spitze der ,Klangspuren‘“, befindet Dienz. „Clara und ich werden gemeinsam entscheiden und als Führungsduo nach außen in Erscheinung treten.“

Iannotta, die in Berlin lebt und seit 2013 die „Bludenzer Tage zeitgemäßer Musik“ (BTzM) verantwortet, ist nach den Worten von Dienz „eine international bestens vernetzte Expertin für Neue Musik“. Seine eigenen Stärken sieht der in Innsbruck wohnhafte Musiker in der Anbindung zur Populärmusik und zur Region. Dienz: „Zusammen sind wir breit aufgestellt, eine Einzelperson könnte das nur schwer schaffen.“

Beide künftigen Chefitäten waren schon als Künstler bei den „Klangspuren“ vertreten. Dienz gastierte erstmals in den 90er-Jahren in Schwaz. Damals, in der Gründungsphase, wurde das Festival von Thomas Larcher geleitet, der vor einigen Monaten als Obmann zurückkehrte. Musik von Clara Iannotta war zuletzt im Vorjahr bei den „Klangspuren“ zu erleben: die Auftragsarbeit „a stir among the stars, a making way“ mit dem Klangforum Wien.