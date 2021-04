Wenn Wahrheit ein Problem ist: Sobotka sorgt für Empörung

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka stellte zuerst die Wahrheitspflicht bei Zeugenaussagen in Frage, ruderte dann aber zurück.

Wien – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat zuletzt wegen seiner Vorsitzführung im Ibiza-Untersuchungsausschuss immer wieder für Kritik von Seiten der Opposition – aber auch des grünen Koalitionspartners – gesorgt. Diese Kritik schlug nun in Empörung um. Der Anlassfall: Sobotka hat in einem Interview auf Puls 24 angeregt, die Wahrheitspflicht für Zeugen vor einem U-Ausschuss zu ändern. Wortwörtlich sagte er: „Bei uns hat jede Person, die Auskunftsperson ist, eine ungeheure Sorge, dort etwas Falsches zu sagen, weil sie dort unter Wahrheitspflicht steht. In Deutschland gibt es das nicht.“ Und Sobotka fügte dann hinzu: „Man kann sich da viele Dinge überlegen, wenn man einen Konsens findet.“